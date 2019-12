Zielinski e Milik - Gli agenti. No clausola di 100 milioni

LE SCADENZE DEGLI AZZURRI

2023 Meret

2022 Ospina

2012 Karnezis

2023 Koulibaly

2024 manolas

2012 Maksimovic

2023 LUPERTO

2021 TONELLI

2022 GHOULAM

2022 MARIO RUI

2021 HYSAJ

2022 MALCUIT

2024 DI LORENZO

2023 FABIAN RUIZ

2023 ALLAN

2021 ZIELINSKI

2024 ELMAS

2023 GAETANO

2022 INSIGNE

2024 LOZANO

2023 YOUNES

2020 CALLEJON

2021 MILIK

2020 MERTENS

2021 LLORENTE

Non è ancora il momento: Piotr Zielinski e il Napoli non sono pronti a dirsi sì. E dunque a rinnovare il rapporto in scadenza nel 2021: parlano, trattano e si avvicinano, però in questa fase il giocatore preferisce concentrarsi sul calcio. Parole sue: «Devo pensare soltanto a giocare, del contratto se ne occupa il mio agente». Il nodo? Manca l’accordo sull’importo della clausola rescissoria valida per l’estero: il club azzurro vuole inserirne una da 100 milioni di euro. Sia nel caso di Piotr, sia nel caso di Milik. Il primo rinnovo, nel frattempo, sarà quello di Nikola Maksimovic: si chiuderà entro l’Inter. Entro la Befana.

CLAUSOLE 100. E allora, la lunga trattativa di nome Zielinski: il Napoli da un lato e il manager Bartlomiej Bolek dall’altro. La discussione va avanti da un annetto, o giù di lì, ma il momento della firma non è ancora arrivato nonostante una serie di passi avanti. Il contratto del centrocampista polacco scadrà nel 2021, proprio come quello del connazionale Milik, ma in entrambi i casi il lavoro non può considerarsi concluso. Non una questione di ingaggi, bensì di valore delle clausole: il Napoli le vuole da 100 milioni, mentre i rispettivi entourage spingono per abbatterle un bel po’. Attendere prego, ma per il club di De Laurentiis le due situazioni restano prioritarie: bisogna fare in fretta per evitare un bis del Callejon-Mertens.

“VINCIAMO”. Non c’è più tempo, invece, sotto il profilo della classifica. «Dobbiamo chiudere con questi risultati negativi», dice Zielinski ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. «Finora la stagione non è positiva, però, dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Diamo il massimo, eppure ci manca sempre qualcosa: la maggior parte della colpa è nostra, in certi casi non siamo stati cattivi al punto giusto. Difficile spiegare perché in Europa andiamo bene e in campionato male: con Gattuso, comunque, ci rialzeremo. E’ molto carico e stiamo lavorando con grande intensità». Puntando sul 4-3-3. «In questo modulo posso agire nel mio ruolo preferito: mezzala sinistra». Non resta che vincere. E poi prolungare: «Ne parliamo da tanto, ma ripeto: io devo pensare soltanto a giocare».

VAI NIKOLA. Il primo rinnovo, insomma, sarà quello di Maksimovic: il difensore della Nazionale serba, titolare come i colleghi di un contratto in scadenza nel 2021, firmerà fino al 2024 (l’ingaggio sarà quasi raddoppiato rispetto a quello attuale), con opzione per un ulteriore anno. L’accordo definitivo, secondo quanto è emerso dall’incontro andato in scena a Roma prima della partita con il Genk con Fali Ramadani, il manager di Nikola, sarà siglato entro il 6 gennaio. La Befana: giorno della sfida con l’Inter. Tutto dipende dagli impegni e dalle rispettive agende: la notizia, però, è che l’intesa è arrivata. In questo caso c’è: si firma.

