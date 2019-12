Zampognari della Costa d’ Amalfi a Scala la tradizione continua “Giorno 15 Dicembre saremo in giro per Scala, come ogni anno, per portare nelle vostre case un po’ tradizione e di melodie natalizie. Nella prima parte della giornata saremo nelle frazioni di Pontone, Minuta e Campidoglio; dopo pranzo invece a Santa Caterina, San Pietro e Scala Centro.” Annuncia con un post Mattia Esposito. Che belle le tradizioni che continuano in Costiera amalfitana , complimenti da Positanonews