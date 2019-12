WhatsApp: in arrivo l’eliminazione automatica dei messaggi nei gruppi

Su WhatsApp sta per approdare una nuova funzione che consentirà agli amministratori dei gruppi di impostare l’eliminazione automatica dei messaggi dopo un determinato arco temporale.

La novità, svelata ancora una volta dal noto portale WABetaInfo, grazie all’analisi delle nuove funzionalità introdotte con la versione beta iOS 2.20.10.23, si chiama Deletes Messages e al contrario di come ipotizzato precedentemente sarà disponile solo nelle conversazioni di gruppo e non in quelle singole. Questa funzionalità probabilmente verrà aggiunta come strumento di pulizia per i gruppi.