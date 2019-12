Vigilia in campo per la Salernitana, domani mattina la rifinitura

Si avvicina la sfida interna col Pordenone per la Salernitana di Gian Piero Ventura, in campo questa mattina sul manto erboso del Mary Rosy a due giorni dalla sfida con i ramarri.

Di Tacchio e soci hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con una partita finale.

La seduta di rifinitura in vista della gara di giovedì contro il Pordenone è fissata per domani alle ore 10:30 sempre al “Mary Rosy”.

Turnover centrocampo: Di Tacchio pronto a tornare titolare, Odjer scalpita

Francesco Di Tacchio non si accomodava in panchina dal 2 settembre 2018 e lo ha fatto a Empoli per tirare il fiato. “Doveva farlo già prima, ha tirato la carretta a lungo”, il commento di Gian Piero Ventura che – tra contrattempi e infortuni (pure il fisiologico periodo di ambientamento di Dziczek) – si è visto costretto a schierare sempre il centrocampista pugliese. L’ex irpino anche lo scorso anno era stato tra i protagonisti della salvezza, risultando spesso l’ultimo a mollare e uno dei pochi a guadagnare la sufficienza stagionale – rigore del Penzo a parte – per abnegazione e costanza. Cose che gli hanno fruttato la fascia da capitano in questo torneo. Giovedì ne indosserà una speciale per l’iniziativa di B come Bambini e tornerà in campo dal primo minuto

Ventura si affiderà alla solidità e all’esperienza di Di Tacchio in cabina di regia, con Dzcizek che tornerà nelle retrovie. Il centrocampo – che sugli esterni sarà completato da Lombardi e Kiyine, due degli uomini migliori a Empoli – in mezzo risulta un rebus perché a sinistra Firenze – fin qui impiegato meno del previsto, anche lui frenato da problemi fisici (“Ha buone qualità ma deve lavorare, lui lo sa”) – scalpita e vorrebbe una chance per guadagnarsi la conferma a gennaio, dopo che le sirene di mercato hanno iniziato a suonare anche sul suo conto. Il mister, tuttavia, dovrebbe preferirgli ancora Maistro. Sul centro-destra, invece, potrebbe riposarsi anche Akpa Akpro: l’ivoriano ha raggiunto un suo piccolo personale record al Castellani nel segno della continuità ma, tra acciacchi e un pizzico di stanchezza, dovrà essere gestito. Odjer cerca un’ultima possibilità che Ventura potrebbe concedergli proprio contro il Pordenone, squadra che l’anno scorso aveva cercato il ghanese per rinforzarsi durante il campionato di Serie C, poi vinto. L’ex del Catania non assapora la gioia del posto da titolare dalla trasferta di Pisa del 29 ottobre.