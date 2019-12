Vietri sul Mare, vasi con piante suoi posti auto in via XXV Luglio: “Accertamenti in corso”

Vasi con piante sui posti auto. Da Vietri sul Mare arrivano segnalazioni circa una vicenda particolare in via XXV Luglio. Qui, come si può vedere dalle immagini di un utente di un gruppo social (e come si può vedere chiaramente anche su google maps), sono state posizionate diverse piante su dei posti che sarebbero anche gratuiti (con strisce bianche).

Stando a quanto riferisce un utente, pare che vi siano anche in corso degli accertamenti per stabilire chi li abbia posti, visto che parrebbe il Comune di Vietri sul Mare non sappia nulla.

Riportiamo la segnalazione, in attesa di venire a conoscenza di ulteriori dettagli e fare chiarezza.

“Via XXV Luglio, la strada del mitico bar Russo. Sul lato sinistro è divieto di parcheggio, tant’è che io, malgrado ci sono residente, ho avuto due multe per brevi sporadiche soste. Sul lato destro c’è la riga bianca, qui il parcheggio è autorizzato e gratuito. Ma, di fronte al negozio di ceramica, nella zona bianca di parcheggio libero, ci sono dei bei vasi.

Li ha messi il comune, come davanti al bar Russo? No, chieste delucidazioni ad una vigilessa, lei mi conferma che non li ha messi il comune, anzi ci sono in corso degli “accertamenti”… Intanto almeno tre posti auto non si possono utilizzare…”.