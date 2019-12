Vietri sul Mare. L’ascensore dei sogni si trasforma in un incubo: discesa a velocità fulminea

L’ascensore che dovrebbe portare i turisti ed i cittadini dalla stazione ferroviaria di Vietri sul Mare a Piazza Matteotti, è partito in via sperimentale. Dopo una serie di collaudi, nello scorso fine settimana, è avvenuta l’attivazione ma qualcosa è andato storto. Una famiglia di Vietri sul Mare, domenica sera, è stata vittima di un incidente dovuto al malfunzionamento tecnico dell’ascensore. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due ascensori ha iniziato a scendere a velocità sostenuta, per poi fermarsi di colpo con un boato mandando nel panico gli utenti. Il sistema di sicurezza e il pronto intervento di un operatore di manutenzione presente ha riportato l’ascensore al piano con il sollievo di una signora che ha accusato lo choc. L’incidente ha provocato polemiche velenose, ma anche la determinazione a capire se questo ascensore, aperto e chiuso a giorni alterni, possa entrare definitivamente in funzione. Il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, ha chiesto chiarimenti a Salerno Mobilità ed agli altri organi preposti al controllo e alla manutenzione. «Oggi la società di gestione ha fatto un sopralluogo all’impianto ma al momento non risultano guasti, ne tanto meno problemi di sicurezza. Domencia sera c’è stato un problema per la velocità di discesa dell’impianto che indubbiamente va verificata con una maggiore attenzione alla taratura dello stesso. Abbiamo chiesto maggiore chiarezza sul funzionamento dell’ascensore affinché non accadono più spiacevoli inconvenienti.

Antonio Di Giovanni – La Città di Salerno