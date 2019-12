Vietri sul Mare, la sindaca Raggi visita lo Spelacchio in ceramica

La sindaca di Roma Virginia Raggi arriva in Costiera Amalfitana e fa visita al laboratorio di ceramiche Daedalus a Vietri sul Mare. Un incursione inaspettata quella della Raggi, che simpaticamente ha voluto vedere lo speciale Spelacchio, allestito dal ceramista Nicola Campanile. Si tratta infatti di un albero di Natale che prende il nome e omaggia l’albero installato lo scorso anno a Piazza Venezia, che fu oggetto di numerose critiche.

Mentre nella Capitale svetterà ancora l’abete Nordmanniano di 23 metri, la Raggi si è concessa una mini vacanza di un giorno con marito e figlio, giungendo a Salerno in treno e facendo poi tappa nella Città della Ceramica. La visita da Nicola Campanile era quindi d’obbligo per vedere dal vivo l’opera, fatta di ceramiche dipinte a mano. Dopo la consueta foto di rito, la Raggi ha lasciato un biglietto sull’albero con su scritto “Spelacchio vive”. Lo Spelacchio in ceramica non può considerarsi solo, ma il fratello costiero dell’imponente abete giunto a Roma la scorsa settimana da Cittiglio, in provincia di Varese, su un camion sponsorizzato da Netflix.