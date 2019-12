Vietri sul mare e la costa d’ Amalfi perdono Tobia Cuomo “Zamorra” l’ultimo autore del “ciucciariello” Era l’ultimo artigiano che creava a mano il celebre “ciucciariello” vietrese. Se ne è andato in silenzio e con la consueta discrezione che ha caratterizzato la sua vita, Tobia Cuomo, detto “Zamorra”. Un artista che nella sua vita dedicata al lavoro ed alla famiglia, ai valori del lavoro e del rispetto. Allievo di grandi maestri ceramisti vietresi, Cuomo aveva lavorato con i più grandi artieri e nelle fabbriche locali che per la sua capacità facevano a gara per averlo. Amava il suo lavoro ed era rimasto l’ultimo degli artieri a realizzare il ciucciariello vietrese da una informe palla di argilla. Attori, cantanti, personaggi della politica dello sport e dello spettacolo quando venivano a Vietri erano omaggiati del ciucciariello di Tobia Cuomo, ma quasi mai si faceva fotografare con loro. I funerali si terranno oggi alle 9,30 presso l’Arciconfraternita di Vietri sul Mare, il luogo in cui Tobia, essendo uno dei portatori di San Giovanni, aveva il suo rifugio ed il suo angolo di serenità. A Vietri mancherà il suo sorriso ed il suo saluto. Antonio Di Giovanni