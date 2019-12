A Vietri sul mare “Cin Cin in Red”

Un brindisi lungo tutto il corso del centro storico, da piazza Amendola a piazza Matteotti, per il “Cin Cin in red” a Vietri sul Mare.

Confermata la formula del “Cin Cin in red”. Anche quest’anno, infatti, musica, danza e spettacolo animeranno il brindisi di fine anno organizzato dai commercianti vietrese, in particolare da Matteo Striamo e Cecilia Benincasa, con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e della Pro Loco cittadina.

E ancora il rosso sarà il colore dell’evento, con almeno un accessorio “in red” che dovranno indossare i partecipanti al “Cin Cin” in programma per il 31 dicembre p.v..

Ad aprire il “Cin Cin in red”, giunto ormai alla XI edizione, saranno, alle ore 11.00, in piazza Amendola, le ballerine di “Studio Danza di Maria Cardamone”.

La festa itinerante di fine anno di Vietri sul Mare proseguirà, alle ore 12.00, con i “Via Toledo” all’incrocio tra corso Umberto I e via Mazzini. La band, partendo dagli spunti della tradizione musicale campana rivisitati in chiave ritmica, fresca e moderna, e grazie a particolari arrangiamenti e alla versatilità dei suoi musicisti, coinvolgerà, come sempre, i partecipanti in maniera energica e travolgente.

Alle ore 13.15 appuntamento ancora con la musica, all’incrocio tra corso Umberto I e via Taiani, con “Paola Forleo”.

A seguire l’esibizione della show band partenopea “Napul’è”, all’incrocio tra corso Umberto I e via Ospizio.

Il “Cin cin in red” di Vietri sul Mare si chiuderà con i “Saranno vietresi” in piazza Amendola con un medley dei loro musical e con un viaggio nelle più belle canzoni che hanno accompagnato il 2019.

A salutare il 2019 un brindisi lungo tutto il corso Umberto I.

Antonio Di Giovanni