Vietri sul Mare/Cava de’ Tirreni. Vicinanza al dolore del collega Antonio Di Giovanni per la perdita del padre Luigi

Vietri sul Mare/Cava de’ Tirreni. Condoglianze al giornalista Antonio Di Giovanni, nostro amico e collaboratore, per la perdita del padre Luigi. Antonio Di Giovanni è una firma del quotidiano “La Città di Salerno” per la costiera amalfitana e Cava de’ Tirreni, Presidente dell’Associazione Giornalisti, persona benvoluta e stimata in tutta la costiera. I funerali si svolgeranno domani, domenica 15 dicembre, alle ore 11.45 nella Chiesa di San Francesco. La redazione di Positanonews si stringe all’amico Antonio in questo momento di profondo dolore e formula le più sentite condoglianze per il lutto che lo ha colpito.