Vietri sul Mare, ancora disagi per il maltempo: blackout anche a Marina di Vietri

Non c’è pace per Vietri sul Mare. Ancora una volta disagi legati al maltempo per quanto riguarda l’erogazione della corrente elettrica. In diverse zone della città, infatti, l’elettricità manca o è mancata per anche mezz’ora. Disagi maggiori a Marina di Vietri, come testimoniano diverse persone sui social. Ancora una volta, quindi, con il maltempo la cittadina della Costiera Amalfitana soffre problemi di questo tipo.