Vietri a Bruxelles per sblocco fondi

La crisi del comparto artigiano, in particolare di quello ceramico, è uno dei problemi portati a Bruxelles al vaglio della commissione europea, dal sindaco di Vietri sul Mare Giovanni de Simone. Sbloccare i fondi per la difesa e la promozione della ceramica, e di conseguenza della salvaguardia dei posti di lavoro, sono le priorità di questo incontro. Richiesta poi, dai sindaci, la possibilità dal 2023 di accedere direttamente ai fondi europei per il comparto ceramico.

“Sono a Bruxelles, con una delegazione di sindaci della regione Campania, in particolare con Antonio Capone, sindaco di Maiori-ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – , per portare alcune richieste importanti per i nostri territori. Per Vietri ho chiesto lo stato della legge europea, ancora al vaglio della commissione, per la difesa del marchio ceramico territoriale, già iscritto qualche anno fa, grazie all’interessamento del CNA di Salerno, nel libro verde delle leggi europee. Importante è che, finalmente, nella nuova programmazione europea, dal 2023, sarà possibile chiedere, anche per gli enti locali sotto i cinquantamila abitanti, direttamente con la comunità europea senza il filtro delle Regioni. In più abbiamo creato una rete, tra i sindaci presenti, per chiedere alcuni fondi per lo sviluppo economico che, anche se finanziati dalla UE, ad oggi risultano ancora inutilizzati e fermi.”

Antonio Di Giovanni