Vieni devo dirti una cosa..poi dopo il messaggio su WhatsApp la fa violentare

*Vieni devo dirti una cosa* è la frase utilizzata per adescare , tramite whatsapp, una 12enne di Giugliano. Quando si è recata sul posto ed ha incontrato il ragazzo, questi non era solo, con lui c’era un 16enne con il quale hanno poi violentato la giovanissima.Le indagini sono state affidate ai carabinieri a cui si sono rivolti i genitori della ragazza. I militari sono stati successivamente nel centro commerciale Quarto Nuovo per acquisire le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e verificare se vi siano immagini utili.