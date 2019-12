Vie del mare per superare le frane da Amalfi, Maiori e Cetara per Salerno. Ecco gli orari

Arrivano le vie del mare per limitare i disagi delle interruzioni della Statale che collega Positano a Vietri sul mare , interrotta in ben tre punti . Le varie frane che nelle ultime settimane si sono verificate in costiera amalfitana e che hanno provocato diverse interruzioni stradali sulla Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto tra Vietri sul Mare e Maiori, hanno dato vita a notevoli disagi per i collegamenti via terra. La compagnia di navigazione Travelmar ha così deciso di istituire delle corse straordinarie sulla tratta Amalfi-Salerno e viceversa, che partiranno da lunedì 30 dicembre fino al ripristino della situazione di normalità della SS163. I traghetti effettueranno scali a Maiori e Cetara e saranno sicuramente un grande aiuto per coloro che devono spostarsi tra i vari comuni della costiera. La Travelmar ha reso noto che resta confermata la riduzione del 50% delle tariffe per i residenti della Costiera Amalfitana.

Ecco tutti gli orari delle corse straordinarie.