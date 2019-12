Vico Equense vince 1-2 lo scontro diretto a Battipaglia. Guida e Arenella firmano il successo

Dieci punti in sei partite: la cura Ferraro funziona ed il Vico per la prima volta dopo mesi vede la salvezza diretta. Primo successo esterno della nuova era in casa di una diretta concorrente come la Battipagliese. Termina 1-2 il match.

Partita condizionata dal fortissimo vento che ha spirato sul Pastena. Prima frazione con gli ospiti più manovrieri e capaci di andare in vantaggio al 18’ grazie ad un cross di Savarese, sul quale Guida di piatto ha trova il varco per battere Di Filippo.

Ancor più bella l’azione del raddoppio finalizzata da tap in di Arenella su assist preciso di Alfano.

Poco dopo però la Battipagliese riapre la gara con la punizione di Giorgio, respinta corta di Di Leva e gol di Padovano. Prima dell’intervallo occasioni per Vatiero da fuori e Arenella dai dodici metri, conclusioni imprecise, ma pericolose.

Ripresa con il Vico bravo a controllare gli assalti dei locali grazie anche ai cambi operati dalla panchina, proteste locali ingiustificate per una rete annullata a Giorgio per netto fallo di mani.

Vittoria fondamentale per i vulcani, che tornano a vincere in trasferta e lo fanno in uno scontro diretto. Si comincia a vedere il lavoro di Ferraro e i risultati ne sono una chiara testimonianza.