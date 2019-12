Vico Equense, strada per il Faito: ecco in che condizioni versa. A quando una soluzione definitiva?

Vico Equense. Non c’è pace per la strada che conduce al Monte Faito. Per anni noi di Positanonews ci siamo occupati di una vicenda che vede coinvolte tante famiglie che vivono in estremo disagio e la situazione non sembra essere cambiata di molto.

Attualmente, dopo il maltempo delle scorse settimane, risultano ancora presenti sulla strada diversi resti di alberi arsi in seguito agli incendi che nel 2017 hanno devastato il versante sud della montagna. Questi veri e propri scheletri degli alberi, dopo le forti piogge degli ultimi tempi, sono precipitati sulla sede stradale, con enorme pericolo per la circolazione.

Altri arbusti risultano pericolanti. I lavori di messa in sicurezza, che erano cominciati come da noi annunciato, sono stati fermati mandando su tutte le ire il primo cittadino Andrea Buonocore: “Regione Campania e Città Metropolitana hanno diffidato dalla prosecuzione dei lavori l’unico Ente che stava facendo qualcosa sul monte Faito. Ancora pochi giorni e avremmo finito restituendo ai cittadini, che in questo momento vivono completamente isolati, una strada sicura. I lavori erano a buon punto, ma ci hanno fermato.

Di fronte a questi fatti gli Enti competenti, regolarmente informati, non hanno adottato alcun provvedimento, neppure un minimo di sopralluogo. A dire il vero un provvedimento c’è stato: la chiusura della strada di accesso al Faito a opera della Città Metropolitana. Ancor più grave è stato verificare, nell’inerzia totale degli Enti interessati, una mancanza di programmazione, una tempistica negli interventi, che potesse dare certezze e concretezza alla volontà di risolvere una grave problematica.

Con tutto questo il Comune è sempre rimasto vicino alla comunità del Faito, continuando ad assicurare sia il trasporto scolastico, scortando con i vigili il pulmino che accompagna i ragazzi, che la raccolta dei rifiuti”.

Buonocore, ricordiamo, aveva emanato un’ordinanza urgente per imporre alla Regione e alla Città Metropolitana il taglio degli arbusti.

Le immagini di Pino De Vivo, scattate oggi, non lasciano spazio ad interpretazioni…