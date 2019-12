Vico Equense, riapre il Museo \"Asturi\":Evviva chi l\'ha fatto

Vico Equense (NA) Riapre il MAAAM (Museo Aperto Antonio Asturi) in piazzale Giancarlo Siani, dal lunedi al giovedì, dalle ore 9 alle ore 13, e il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle 19. Nella galleria del museo, grazie alla generosità degli eredi Gregorio e Anna Maria, sono esposte molte opere significative del grande ritrattista campano, alunno del Maestro napoletano Antonio Mancini (1852 -1930) apprezzato anche per le splendide maternità e, come anticipato, per i ritratti molto eleganti, da ricordare su tutti quelli dedicati a Benedetto Croce, Salvador Dalí, Filippo Marinetti, James Ensor, Arturo Tosi, Giorgio De Chirico, Luigi Einaudi, Arturo Toscanini, Giovanni Papini e Vincenzo Migliaro. I visitatori saranno accolti dalla dott.ssa Maria Celeste Sorrentino specializzata in Beni Storico Artistici.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto presenti nell’articolo sono tratte dal web)