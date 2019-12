Ieri nella sede di S. Maria del Toro (istituto alberghiero), i ragazzi coinvolti nel progetto Cittadinanza attiva svolto dalla prof.ssa Cuomo Elisabetta, hanno incontrato Andrea Cuomo, istruttore di MMA (Arti marziali miste). Andrea Cuomo ha partecipato a diverse gare nazionali ed internazionali conseguendo il 4° posto nelle gare nazionali di Taekwondo.

I ragazzi hanno fatto riscaldamento, stretching, tecniche di base, colpitori, esercizi in coppia e schivate.

Il Taekwondo non è solo uno sport ma è un’Arte Marziale molto formativa per bambini e ragazzi, poichè l’allenamento è trasmesso come un gioco e ciò aiuta a socializzare e integrarsi nel gruppo. Inoltre attraverso esercizi mirati di coordinazione e forza, si acquista maggior consapevolezza del proprio corpo e si migliorano le proprie capacità di coordinazione, psicomotorie e cognitive. Taekwondo, l’allenamento bambini, insegna valori quali rispetto (nei confronti prima del maestro e successivamente della società), disciplina e amicizia (attraverso la condivisione e socializzazione nel gruppo di allenamento).