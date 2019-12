La Pescheria la Perla, situata a Vico Equense, è il fulcro principale del commercio ittico della Penisola Sorrentina.

Una magnifica occasione per portare nelle proprie case dell’ottimo pesce fresco, soprattutto in vista delle festività natalizie, dove i prodotti ittici la fanno da padrona. La Pescheria la Perla offre diversi assortimenti di pesce, ad un prezzo davvero onesto per la qualità del prodotto che servirete a tavola.

di 13 Galleria fotografica Vico Equense. Pescheria la Perla sinonimo di freschezza e qualita: ecco i prodotti che offre









In occasione del Natale, la pescheria propone un’offerta vantaggiosa sui gamberoni, in particolare i Gamberoni Argentini L1 congelati a bordo, al prezzo di € 8,00 al Kg. Questi splendidi gamberoni sono ottimi da cucinare al forno, in padella o gratinati.

Oltre all’immensa cordialità, pulizia e ordine, anche la vastità della scelta caratterizza da sempre la Pescheria la Perla. Infatti, come vediamo in foto, per il cenone di Natale è possibile assicurarsi degli ottimi prodotti come ricciola, pesce spada, angiola, dentice, pesce verace, scorfano, cernia gialla, pesce San Pietro, orata di mare e gli splendidi totani rossi… che sembrano essere vivi per quanto freschi!

Il pesce è un prodotto delicato e difficile da trattare e conservare, poichè può nascondere alcune insidie pericolose per chi lo mangia. A tal proposito è di estrema importanza poter contare su una pescheria di fiducia, come la Pescheria la Perla, che grazie ad anni di esperienza e dedizione a questo lavoro, garantiscono la più totale sicurezza nei prodotti che si andranno a consumare.

A certificare la qualità della merce ittica della suddetta pescheria, anche un prezioso attestato di eccellenza ittica che certifica il trattamento di prodotti esclusivamente locali e li contraddistingue in tutta la Penisola Sorrentina, essendo l’unica pescheria alla quale è stato conferito.

La Pescheria la Perla si trova a Vico Equense a Via S. Ciro, N°49/57