Vico Equense. Lunedì sarà inviato a Regione e Città Metropolitana un dossier sui danni delle mareggiate

Vico Equense. Questa mattina gli operatori delle marine si sono riuniti in Comune per fare un primo bilancio dei danni provocati dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi e dalle forti mareggiate che hanno messo in ginocchio le infrastrutture delle coste, distruggendo alcune strutture presenti sul molo di Seiano, provocando danni alle barche ormeggiate ed agli stabilimenti. Anche la marina di Vico Equense non è stata risparmiata con danni alla scogliera dello Scrajo. I tecnici comunali hanno già effettuato un primo sopralluogo per la valutazione dei danni. Il sindaco Andrea Buonocore ha comunicato che adopererà presso Regione e Città Metropolitana al fine di poter ottenere i fondi necessari per il ripristino della situazione dei luoghi in breve tempo. Ecco perché entro lunedì 30 dicembre verrà inviato un dossier, pubblico e privato, alla Regione per descrivere i danni riportati con tanto di documentazione fotografici. Il programma previsto dall’Ufficio Demanio consiste nel riportare in breve tempo alla normalità le attività danneggiate per poi predisporre degli interventi mirati alla difesa della costa, per evitare che in futuro possano ripetersi situazioni simili.