Vico Equense. La triste perdita dell’Ing. Luigi Savarese: questa mattina i funerali

E’ venuto a mancare a tutti i suoi cari l’ing. Luigi Savarese, di Vico Equense. La moglie Rosa, i figli, la sorella, i nipoti e tutti i parenti comunicano la triste notizia della sua scomparsa.

Il caro Luigi, dopo una lunga battaglia in vita terrena, ora è accolto tra le braccia del Signore.

Questa mattina la celebrazione del rito funebre alle ore 11:30, nella Chiesa dell’Arciconfraternita dell’Assunta e Monte dei Morti in Via Monsignor Natale in Vico Equense.

Da parte della redazione di Positanonews le condoglanze alla famiglia Savarese in questo momento di forte dolore.