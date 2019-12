Vico Equense. La dottoressa Emilia Terracciano nominata Garante dei diritti delle persone con disabilità

Vico Equense. Oggi, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, la dottoressa Emilia Terracciano è stata eletta all’unanimità quale Garante dei diritti delle persone con disabilità al Comune di Vico Equense. Il Garante provvede all’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Agisce a titolo gratuito rimanendo in carica per una durata massima di due anni. Opera secondo obiettivi programmati con l’Assessore alle politiche sociali e con gli uffici dei servizi sociali del Comune di cui si avvale. Organo monocratico, avrà il compito di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia, con legge, nel 2009. Svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza di giudizio