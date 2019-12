Vico Equense. Incidente a Seiano. Procedere con cautela , problemi in tutta la Campania. Il disastro in Costiera amalfitana è stato epocale, Maiori isolata verso Salerno. Ravello sfiorata la tragedia. Positanonews ha seguito ieri e continua a seguire tutta la notte. Un albero ha interrotto anche la Statale per Positano a Tordigliano. Ma ci sono anche i classici incidenti a Seiano di Vico equense nella direzione Sorrento – Napoli per l’autostrada a Castellammare di Stabia. Buona domenica