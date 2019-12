Vico Equense, galleria di Seiano completamente bloccata: un’ora per arrivare a Sorrento

Vico Equense. Situazione infernale sulla Statale Sorrentina. La galleria di Seiano risulta letteralmente paralizzata dal traffico: per raggiungere Sorrento ci si impiega oltre un’ora. Una vera e propri Odissea per moltissimi automobilisti, invischiati in questo traffico pazzesco.

In tanti hanno tentato provare la strada alternativa per Alberi, ma anche qui le cose non sono andate meglio, visto che la strada è intasata a causa della chiusura di via Lavinola. Disagi enormi, nella speranza che questo non sia solo un assaggio della prossima estate.

Insomma, un vero e proprio inferno.