Vico Equense: convegno Turismo 4.0

Molto interessante il convegno tenuto presso la santissima trinità e Paradiso a Vico Equense sul tema “nuova prospettiva per la penisola sorrentina verso una destinazione turistica quality Committed”. Dopo i saluti del sindaco ci sono stati i vari interventi di tutti i relatori. Particolarmente interessante è stato l’intervento del professore Derrik de Kerckhove sociologo e direttore scientifico di Media duemila. In effetti tutti i relatori hanno messo in evidenza le potenzialità del settore turistico del nostro territorio alla ricerca di un’ottimizzazione dell’ offerta turistica. Questo incontro voluto fortemente dal Dott. Donato Aiello presidente del patto territoriale Penisola Sorrentina ha messo in evidenza tra l’altro con il professore Carlo Lauro presidente del Comitato scientifico di IRCSIA i punti di forza e debolezza del sistema turistico del nostro territorio. In tutto questo si inserisce anche il ruolo primario che debba avere la scuola nella formazione professionale rappresentata egregiamente nel territorio dall’Istituto alberghiero F. De Gennaro diretto dal D.S. Salvador Tufano. Presenti al convegno gli alunni dell’istituto e la referente alla legalità la professoressa Anna Maria Buonocore.