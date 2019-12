Vico Equense. Ci lascia la madre dell’Arcivescovo Alfano: domani i funerali

Oggi con immensa tristezza comunichiamo il lutto che ha colpito l’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano. L’arcivescovo ha perso l’affetto della sua cara madre, che si è spenta all’età di 88 anni, lasciando anche i figli Mario e Giuliana in un profondo dolore.

Domani, martedì 3 dicembre, si terranno i funerali a Nocera Inferiore, città originaria dell’arcivescovo e della famiglia Alfano. Le esequie muoveranno presso la Chiesa del Corpo di Cristo in Piazza Zanardelli, alle ore 15:00.

Noi di Positanonews vogliamo ricordarla così, in foto, con uno splendido sorriso accanto al suo caro figlio. La redazione si stringe calorosamente in cordoglio e porge le sue condoglianze a tutta la famiglia, in particolar modo all’arcivescovo Alfano.