Vico Equense. Cade palo sull’asfalto

Vico Equense – Erano circa le 22 quando in via Raffaele Bosco, subito dopo la curva che precede un noto caseificio, un palo spinto dal forte vento, si é abbattuto sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento la strada era libera, quindi i disagi causati riguardano soltanto il traffico, non cose e/o persone.