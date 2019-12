Il Vico Equense cade in casa con il Cervinara. Perde 3-0, un risultato che non rispecchia la gara

Il Vico Equense perde 3-0 in casa con il Cervinara. Un risultato pesante che non rispecchia esattamente quanto si è visto in campo.

Per il Vico Equense perdere così in casa ha il sapore della beffa perché la squadra ospite ha capitalizzato ogni minima occasione mentre quella azzurro-oro può recriminare per la mole di gioco prodotta, qualche chance fallita e un gol annullato parso regolare sullo 0-1.

Mister Ferraro, privo dello squalificato Savarese e con il giovane Coppola in panchina per onor di firma, ha nuovamente proposto una formazione con quattro “under” in campo, lanciando il nuovo acquisto Guida dal primo minuto, dopo l’esordio nel finale a Palma.

Determinante nel primo tempo il vento a favore degli irpini che al quinto sono già avanti: folata che favorisce Farriciello, che colpisce tutto solo davanti a Di Leva.

Poco dopo rete annullata in modo sorprendente a Raganati che parte da dietro su punizione di Guida e di testa insacca: bandierina alta del secondo assistente tra lo stupore generale.

Secondo tiro e secondo gol per il Cervinara con Senatore, con un missile terra-aria in diagonale su sponda di Farriciello.

Primo tempo che si chiude 0-2 e Vico all’assalto nella ripresa con Schettino che di testa fallisce da buona posizione, Sannino che calcia a lato da dentro l’aria di rigore ed il destro di Alessandro Gargiulo troppo centrale e parato da Papa.

Nel finale il tris del Cervinara in contropiede con Casale G. è una sentenza. Finisce 0-3 a Massaquano una sfida segnata da tanta sfortuna per la formazione di casa, ma anche poca concretezza negli ultimi metri.