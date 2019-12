Il Vico Equense blocca la capolista. Buon pareggio in casa della Palmese

Ottimo pareggio per il Vico Equense in casa della capolista Palmese. Un risultato che dà sicuramente fiducia e morale al gruppo in vista dei prossimi impegni.

Lo 0-0 finale premia la partita accorta e coraggiosa della formazione di mister Ferraro (sette punti in quattro partite da quando si è insediato). Il 3-5-2 proposto dagli azzurri-oro ha limitato le sfuriate dei padroni di casa, quasi mai pericolosi dalle parti di Di Leva.

Siamo solo all’inizio del lavoro dell’allenatore, che man mano sta conoscendo i propri calciatori e trasmettendo i suoi principi di gioco. Quest’oggi un buon punto contro una delle candidate alla vittoria del campionato.

Prossimo appuntamento domenica prossima match casalingo per il Vico contro il temibile Cervinara.