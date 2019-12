Vico Equense. Oggi i bambini dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino”, diretto dalla preside Alberta Maresca, hanno dato vita a delle bellissime e suggestive scene natalizie, ambientate nei portoni e nella chiesa del borgo di Santa Lucia, per la manifestazione “Una luce per Santa Lucia”. Un percorso affascinante che ha permesso ai tanti visitatori di immergersi in una calda atmosfera natalizia, tra canti e rappresentazioni. Un modo per vivere l’attesa del Natale ma anche la possibilità di riscoprire la bellezza artistica del borgo medievale di Vico Equense, la cui punta di diamante è proprio la cappella di Santa Lucia, uno delle più belle della penisola sorrentina. La Cappella risale al 1385 ed è una testimonianza importantissima della diffusione nel territorio di Vico Equense della cultura gotica. All’interno troviamo dei bellissimi affreschi trecenteschi che ci fanno vivere tutta l’atmosfera delle grandi chiese medioevali. Gli affreschi sono stati recuperati di recente grazie ad un certosino lavoro di restauro che li ha riportati alla luce dopo più di cento anni durante i quali erano rimasti coperti da uno spesso strato di pittura. Il loro valore artistico è immenso poiché realizzati quasi certamente da seguaci di Giotto. Insomma, quello di oggi è stato un tuffo nel Natale e nell’arte, un’esperienza che ha arricchito chiunque abbia avuto la fortuna di parteciparvi

