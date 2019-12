Viabilità a Vietri sul mare chiusa Raito , a Cetara aperta la S.S. 163 per l’ Immacolata

Viabilità in Costiera amalfitana – A Vietri sul mare chiusa Raito , a Cetara aperta la S.S. 163 . 7/12/2019 per lavori di somma urgenza sarà chiuso il tratto di strada comunale Albori /Raito , l’area in questione sarà sorvegliata H24.

Saranno disponibili navette dalle scuole verso Albori e da proprietà Citarella verso e fino al bivio . Cercheremo di limitare tutti i disagi per residenti e attività commerciali . A tutti chiediamo massima pazienza e collaborazione .

A Cetara , invece, la strada statale della Costa d’ Amalfi è aperta già da ieri sera per l’ Immacolata