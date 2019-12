Lavori e disagi per quanto riguarda la viabilità in Costiera Amalfitana. Ancora una volta dobbiamo parlarvi di quanto sia complicato per un automobilista girare per la Divina: non solo traffico estivo, quindi, ma anche quello derivante da i tanti lavori che sono in atto sulla Statale Amalfitana.

In particolare, come potete vedere dalle immagini, si è generato traffico rilevante nella zona di Cetara e Maiori, direzione Amalfi, questo perché sono presenti diversi dispositivi mobili che regolano il traffico. Ne abbiamo contati per ora almeno tre. Tutto ciò rende la strada un vero e proprio percorso ad ostacoli, con pericolo per i veicoli, specialmente in giornate come quella odierna, dove il manto stradale risulta bagnato.

Ricordiamo che la maggior parte dei lavori in corso sono dovuti alla messa in sicurezza dei vari costoni rocciosi da cui sono caduti nei mesi scorsi diversi massi.

Alcuni giorni fa, il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese ha comunicato anche l’inizio di

lavori del “Piano Triennale dei servizi per la manutenzione delle Strade Regionali” il quale prende in considerazione i territori dell’Agro Nocerino Sarnese, Costiera Amalfitana, Valle dell’Irno, Piana del Sele e Monti Picentini.

Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Positano, Cetara e altri Comuni della Divina sono interessati.