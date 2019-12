Vento. Attenzione sulla Statale Amalfitana: rami in strada

Il maltempo continua ad andare avanti da ieri, ragion per cui bisogna prestare particolare attenzione per strada, soprattutto lungo la Statale Amalfitana, da Piano di Sorrento a Positano. Il forte vento sta infatti strappando i rami dagli alberi, i quali, ovviamente, finiscono in strada, costituendo un pericolo soprattutto per coloro che viaggiano con i ciclomotori.