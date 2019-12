Positano: cresce l’apprensione per Mario, colto da malore in via Pasitea

Positano. Poco fa Mario, un uomo del posto, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in via Pasitea, proprio nei pressi dell’Hotel Royal Prisco. Per cause ancora da accertare, ha perso conoscenza ed caduto al suolo, sbattendo il volto sul manto stradale. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del 118 che hanno provveduto a rianimarlo. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza a Montepertuso, da dove è stato poi trasferito in eliambulanza presso l’ospedale di Salerno.

Vi terremo aggiornati.