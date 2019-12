Un Sorriso per la Vita in Costa d’Amalfi

Maiori, Costiera amalfitana. Anche quest’anno, l’Associazione “Un Sorriso per la Vita” ripropone l’iniziativa “Anche a Natale, diamo SLAncio alla ricerca” con la quale verranno raccolti fondi in favore dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica

Grazie ai fondi raccolti nelle iniziative precedenti, l’associazione ha erogato contributi per la ricerca su questa malattia che, ad oggi, non conosce una cura e condanna chi ne è colpito ad una morte certa in pochi anni con un progressivo decadimento di tutte le funzioni, tranne quella mentale.

L’obiettivo tangibile più importante è stato l’acquisto e la consegna, al reparto dedicato ai malati di SLA dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno , di una speciale e sofisticata bilancia indispensabile per il controllo del peso dei malati, utilizzabile anche in sedia a rotelle.

I volontari dell’associazione saranno presenti sul lungomare di Maiori i prossimi 14 e 15 dicembre con i panettoni artigianali, prodotti e confezionati per l’occasione, acquistabili con una piccola offerta in favore di questa grande causa.

In disponibilità limitata, i panettoni sono prenotabili attraverso la pagina FB dell’associazione