Un 51enne di Castellammare di Stabia trovato senza vita in un appartamento in provincia di Avellino, si indaga

Un 51enne di Castellammare di Stabia nella giornata di ieri è stato ritrovano senza vita in un appartamento a Baiano, in provincia di Avellino. La vicenda si tinge di giallo ed i Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, hanno aperto le indagini per cercare di fare luce sulla misteriosa morte, non escludendo al momento alcuna pista. Il cadavere del 51enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino in attesa dell’autopsia che permetterà di conoscere le cause del decesso.