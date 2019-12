Treno per Sorrento si blocca a Pioppaino: pendolari costretti a scendere con una scala. In ritardo le corse successive

E’ accaduto proprio questa mattina, durante la corsa del primo treno da Napoli diretto a Sorrento. Tra la stazione di Pioppaino e Via Nocera a Castellammare di Stabia, il treno ha evidentemente subito un guasto irreparabile che ha costretto tutti i pendolari ad abbandonare i vagoni tramite l’utilizzo di una scala.

Inutile evidenziare i disagi per coloro che erano diretti al lavoro ma anche per le corse successive dei treni che subiranno inevitabilmente notevoli ritardi. E’ un problema a cui bisogna far fronte, soprattutto tramite la sostituzione dei treni obsoleti che subiscono guasti frequentemente.