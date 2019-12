Trattoria Pizzeria Positano, dalla Costiera Amalfitana alla Florida! Orgoglio positanese negli States

Non è aperta da tanti anni, ma la Trattoria Pizzeria “Positano” di Deland, Florida, è diventata già una piccola istituzione. I ragazzi della Costiera amalfitana hanno deciso di cercare il successo negli Stati Uniti d’America e hanno esportato i loro segreti culinari, anzi, i segreti della nostra splendida terra.

Qui sembra davvero di essere in Italia, nella cucina di casa, dove la nonna prepara la pasta fatta in casa. Non ci sarà la nostra nonna, ma il risultato è davvero poco differente. Il posto ha già riscosso grandissimo successo di critica in brevissimo tempo e ciò non può che renderci felici: giovani positanesi che portano all’estero i segreti della cucina italiana, con amore, passione e professionalità.

“La pasta fresca ripiena è parte integrante della nostra tradizione culinaria italiana -si legge- e una pasta sottile da riempire con carne o preparazioni di ricotta fresca può essere preparata senza alcuna difficoltà.

Per la pasta fresca sono necessari pochi ingredienti: farina di semola, uova, acqua e sale, ma il risultato sarà un piatto molto gustoso”.

I piatti proposto sono molteplici, tutti rigorosamente italiani: dalla pizza, agli spaghetti, dai ravioli, alla pasta al pomodoro fresco. Un tocco di Italia, e di Costiera Amalfitana, in Florida!

Info e contatti –

204 North Woodland Blvd

32720 DeLand, FL

+1 386-873-4510