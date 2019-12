Positano, costiera amalfitana. Nella giornata di Santo Stefano la natura ha regalato un tramonto dai toni magici che ha dipinto di rosso fuoco il cielo ed il mare della città della costiera amalfitana, tra lo stupore e l’ammirazione di chi ha avuto la fortuna di poterlo vedere. Un quadro che il miglior pittore al mondo non sarebbe in grado di riprodurre e che lascia indubbiamente senza fiato. Uno spettacolo che il nostro amico Fabio Fusco non si è fatto sfuggire ed ha immortalato negli splendidi scatti che condividiamo con i nostri lettori.

