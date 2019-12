Tramonti, taglio periodico delle erbe e pulizia delle cunette: ecco le nuove disposizioni

Il Corpo associato di Polizia Locale, comunica le disposizioni riguardo al taglio periodico delle erbe e la pulizia delle cunette sottostanti sul territorio di Tramonti. I proprietari ed i conduttori delle macere di contenimento di terrazzamenti ricadenti su aree urbane e strade pubbliche, saranno tenuti a tenere la cunetta sempre pulita da materiale terroso e altro tipo di materiale proveniente dalle macere, come foglie e rami derivanti dalla raccolta di prodotti agricoli, che possono ostacolare il normale deflusso delle acque fluviali nei tombini.

Tra le attività di pulizia che dovranno adottare i proprietari, si indica l’obbligo di impedire che i rami di alberi o ogni tipo di vegetazione invadano lo spazio aereo sovrastante le strade, in modo da evitare l’intralcio alla circolazione. Le macere vanno inoltre pulite periodicamente, e con maggiore frequenza da maggio ad ottobre. Sono previste sanzioni amministrative da 103,29 € a 258,23 € per coloro che non osserveranno tali misure: i contravventori che non provvederanno alle pulizie saranno addebitati d’ufficio delle spese da corrispondere all’ente. Una misura dunque, che mira a fare prevenzione, agevolando il flusso d’acqua nei periodi di maggiore piovosità, tenendo le strade pulite.