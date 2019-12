Tramonti. Crolla un fabbricato nella notte: intervento vigili del fuoco e famiglie evacuate

Panico questa notte in Costiera Amalfitana, a Tramonti, dove un vecchio fabbricato del centro storico è crollato nella zona del comune, a Cesarano. Il crollo è avvenuto probabilmente a causa delle intemperie dei giorni scorsi che hanno reso la struttura estremamente debole.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Maiori, con il Sindaco di Tramonti Domenico Amaturda ed in via precauzionale sono state evacuate le famiglie delle abitazioni limitrofe per mettere in sicurezza la zona. Enormi disagi e paura per queste famiglie che nella notte hanno dovuto cercare ospitalità da amici e parenti, ma almeno l’epilogo è positivo poiché non si contano vittime o feriti.