Tramonti, convocato consiglio comunale per il 30 dicembre: si parlerà anche di trasporto scolastico

A Tramonti è stato convocato l’ultimo consiglio comunale del 2019 per il giorno 30 dicembre alle ore 19. Come consuetudine, l’organo collegiale si riunirà nella aula consiliare della Casa Comunale. Gli argomenti che saranno discussi, dopo le comunicazioni del Sindaco, sono la proposta di gratuità del trasporto scolastico, avanzato dalla minoranza, la deliberazione dei provvedimenti di Giunta comunale (n. 160/2019) proprio su tale servizio.

La scorsa settimana proprio su tale argomento, è stato pubblicato su Facebook un post del gruppo di minoranza “Siamo Tramonti”, in cui viene spiegato che le famiglie di Tramonti stanno pagando per il servizio, senza che siano state deliberato dal consiglio comunale il provvedimento che organizza il trasporto scolastico:

“Uno strano fenomeno si sta verificando a Tramonti – scrive Siamo Tramonti – : le famiglie interessate stanno pagando la prima rata mensile per usufruire del servizio di trasporto scolastico dal 2020, senza che sia mai stata pubblicata la delibera che organizza lo stesso servizio. Sembra esista una delibera ed un regolamento di giunta, senza che il Consiglio Comunale, competente per l’argomento, abbia mai deliberato alcunché.

Da tener presente che in base alle ultime disposizioni legislative (D.L. n° 126 del 29/10/19) non è più imperativo far pagare il trasporto scolastico in presenza di una delibera di Consiglio che dia una valida motivazione per non far pagare e assicuri l’equilibrio del bilancio. Di questi fatti è stato presentato un esposto alla magistratura questa mattina (17 dicembre, ndr).”

Gli altri temi trattati saranno la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, l’accollo degli oneri di liquidazione della società Sviluppo Costa d’Amalfi, l’approvazione della convenzione di tesoreria comunale, le modifiche alle aliquote IMU e TASI 2020 e l’approvazione delle tariffe TARI 2020, la riapprovazione del regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno, l’approvazione della programmazione triennale 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il prossima anno, insieme al bilancio di previsione e il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.