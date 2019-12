Tragedia a Castellammare di Stabia. Anziana trovata senza vita nel suo appartamento, si indaga

Un’antivigilia di Natale segnata dalla tragedia a Castellammare di Stabia, dove nel primo pomeriggio un’anziana è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento nel centro cittadino, in Via Nocera. I parenti, preoccupati perché la donna non rispondeva alle telefonate, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, una volta entrati in casa, hanno fatto la drammatica scoperta. Immediato anche l’intervento dei medici del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Si ipotizza che la donna sia morta per un improvviso malore ma si attendono i risultati dell’esame autoptico per conoscere le cause del decesso. Intanto è stata aperta un’inchiesta.