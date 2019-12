TRAGEDIA AD ALBANELLA: 30ENNE TROVATO IMPICCATO

Si è consumato un dramma, questa mattina, ad Albanella, dove il corpo di un ragazzo di 30 anni è stato trovato esanime, impiccato ad un albero. Sono stati alcuni automobilisti che, di passaggio, hanno dato l’allarme. Il fatto è avvenuto in località San Nicola.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, così come riporta Salerno Today. Sono stati i Carabinieri ad avviare le indagini e, su disposizione della Procura, hanno sequestrato la salma per effettuare l’esame esterno.