Torna il gruppo scout a Minori con il cinquantenario: questa sera l’incontro nell’aula consiliare

APPUNTAMENTO A STASERA – SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 19.30 NELL’ AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI MINORI –

INCONTRO ORGANIZZATIVO – 50ESIMO ANNO ASSOCIATIVO GRUPPO SCOUT MINORI 1°- Vi ASPETTIAMO – INCONTRIAMOCI PER FARE non solo per parlare o fare festa come è giusto che sia. IDEE e PROPOSTE che scaturiranno da questo incontro potranno essere attuate o iniziate nell’ anno associativo del gruppo SCOUT di Minori 2019/2020. A chi non potrà partecipare perché lontano fisicamente ma non spiritualmente lo invitiamo a segnalarci le sue proposte nel modo che riterrà opportuno. Tutti e diciamo tutti sono importanti, tutte le idee e le proposte sono condivisibili al solo scopo di unire, ricordare, pensare ed operare per il futuro del gruppo SCOUT di Minori. APPUNTAMENTO sabato 7 dicembre 2019 ore 19.30 – Aula consiliare del Comune di Minori.