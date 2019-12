TikTok estraneo alla vicenda di Letizia , dal social network scrivono a Positanonews . La vicenda di Letizia è stata riportata da molti media e anche Facebook, relativamente a tutti i social network fra cui Tik Tok , ma è completamente estraneo come ci scrive la responsabile comunicazione di TikTok in Italia Alessandra Bettelli

Vi scrivo in merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 28/11: “Tik Tok. Letizia e altre minorenni rapite da uomini incontrati sui social network, ecco che succede”

Positanonews è molto monitorato in tutto il mondo ed ha colpito nel titolo, legato al fatto che , isospettabilmente, anche in questo social network ci possono essere dei rischi mentre viene visto come innocuo usato anche dai bimbi delle medie.Nell’articolo si parlava di varie situazioni fra cui anche il noto Tiktok, social network che dalla Cina sta conquistando l’ Europa, per parlare genericamente di social network fra cui oltre allo stesso tiktok anche instagram, Facebook e twitter, tutti possibili fonti di rischio di rischio per minori vista la presenza di pedofili