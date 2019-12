Teuccio Lembo ci ha lasciati: Minori tutta piange

Un grande dolore per Minori e non solo è la scomparsa di Matteo Lembo “teuccio”. Lo sport (particolarmente il calcio), la scuola, il sociale : tutti sono rattristati.

Abitava in gioventù una casa sulla spiaggia dove si faceva trovare da noi coetanei subito dopo pranzo, giocherellando con l’immancabile pallone, suo compagno. Ed il pallone lo ha reso famoso in Provincia a suo tempo perchè bomber della Battipagliese prima e della Paganese dopo. Tedoforo del tratto di strada che attraversa Minori in occasione delle olimpiadi romane ed istruttore , senza retribuzione, dei pulcini di scuola minorese.

Lo ricordo accovacciato in una garitta di legno a dirigere il traffico ( quando il suo papà si assentava) automobilistico all’angolo tra via Roma e via Vittorio Emanuele a Minori quando fu costruito il diversivo del torrente locale.

Poi l’ufficio di segreteria della scuola Media lo tenne impegnato per anni, fino alla pensione; dopo passò a dare una mano negli ultimi anni al laboratorio dell’ottima pasta fresca della figlia al largo solaio dei Pastai.

Tutti increduli per questo improvviso accadimento causato da un inspiegabile malore.

Noi coetanei lo ricdordiamo sempre affettuoso, pervaso da assoluta serietà e semplicità. Ultimamente ci vedevamo spesso perchè usava parcheggiare la sua auto nei pressi di casa mia.

Le più sentite condoglianze alla cara moglie ed ai figli ed al fratello Rino ed alla sorella Lietta da Gaspare e da tutta la redazione di Positanonews.