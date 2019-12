Una testimonianza di Positano per la bimba salvata in Ospedale

Ieri, 15 dicembre, a Salerno è stata presentata “Tin Tin Tin… è Natale”, la Lettera che mons. Giuseppe Giudice ha scritto per Natale. Il Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, attraverso un racconto fotografico, quest’anno condurrà i lettori nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per imparare ad apprezzare il dono della vita.

Alla presentazione, è stata anche raccontata la storia della piccola Annalaura, la bambina di Positano che era destinata a non vedere mai la luce del mondo, ma che è stata salvata miracolosamente dal magnifico team dell’ospedale.

Ecco il messaggio di ringraziamento da parte di Francesco Fusco di Positano, a proposito della piccola Annalaura:

Volevo anche esprimere la mia gratitudine per il gesto di amore e di solidarietà che gli amici di Liparlati e gli amici di San Nicola (associazioni di quartieri di Positano) hanno avuto per noi, che ci sentiamo orgogliosi di condividere ciò con chi come noi parteciperà alla Santa Messa per tendere la mano a chi ha vissuto o sta vivendo una simile esperienza.