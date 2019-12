Terremoto di magnitudo 2.8 nel Golfo di Salerno, sisma avvertito da Capaccio Paestum a Sapri

Poco dopo le 13.00 di oggi l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un evento sismico di magnitudo 2.8 nel Golfo di Salerno, per la precisione al largo di Castellabate, ad una profondità di circa 6 chilometri. Per La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione della fascia costiera da Capaccio Paestum a Sapri. Non si registrano danni a persone o cose.