Terna fatta posa del cavo marino elettrico lungo 16 km fra Capri e Sorrento

Sorrento, Penisola sorrentina. Terna ha concluso in questi giorni la posa del cavo marino che collegherà la nuova stazione elettrica di Sorrento alla stazione di Capri. Le operazioni, avvenute grazie all’utilizzo di una nave speciale della Prysmian, sono avvenute in 10 giorni, periodo nel quale sono state condotte, in contemporanea, le operazioni di interramento e protezione del cavo stesso. Il cavo infatti non è stato ancorato al fondale, ma protetto tramite insabbiamento, grazie all’utilizzo di macchinari speciali. La protezione dei cavi elettrici è fondamentale per evitare possibili guasti dovuti da ancoraggi e operazioni di pesca.

Il tracciato del collegamento è stato scelto sulla base degli esiti di un’indagine di dettaglio delle aree marine, eseguita nel 2018 e che ha permesso a Terna di conoscere le caratteristiche geotecniche e morfologiche del fondale e di non interferire con le aree marine protette come quella del Parco Marino di Punta Campanella. Successivamente, anche quando il collegamento entrerà in esercizio, proseguiranno le indagini ambientali.

Il cavo marino, lungo 16 km, è parte integrante del collegamento a 150 kV che Terna sta realizzando tra Capri e Sorrento, per una lunghezza complessiva di 19 km (16 km marini e 3 km terrestri).

L’isola di Capri è attualmente connessa con la penisola tramite il collegamento a 150 kV “Capri – Torre Annunziata”, in esercizio dal 2017. Il nuovo collegamento che Terna sta realizzando completerà l’anello di connessione dell’isola di Capri alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), rendendo la rete elettrica più sicura ed efficiente. Oltre a questi interventi, Terna inoltre prevede nei prossimi anni di realizzare un riassetto della rete elettrica della Penisola Sorrentina che consentirà di dismettere nei prossimi anni oltre 60 km di vecchi tralicci.

(Fonte: comunicato stampa)